حبس المتهمين بالشروع في قتل سائق خلال مشاجرة بأبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالشروع في قتل سائق خلال مشاجرة بأبو النمرس، بسبب خلاف بينهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

إصابة سائق نتيجة اعتداء جزار عليه بسلاح أبيض

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة سائق نتيجة اعتداء جزار عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن شخصين "جزار وعامل" وراء الاعتداء على المجني عليه، بسبب خلافات بينهم، حيث اعتديا عليه خلال مشاجرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.