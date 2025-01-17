الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن استعداده للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأصدرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، تقريرا صادما عن كلفة إعادة إعمار غزة والسنوات التي يستغرقها حتى الانتهاء منه بعد التدمير الهائل الذي تعرض له القطاع على يد العدوان الإسرائيلي.

 

تكاليف وسنوات إعادة إعمار غزة

 وأعلنت الأمم المتحدة، أن إعادة إعمار منازل غزة المدمرة قد يستمر لعام 2040، ويتخطى تكلفته المالية 80 مليار دولار على أقل تقدير.

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن تكاليف عملية إعادة إعمار غزة، قد تتجاوز تكلفتها 80 مليار دولار، فيما تظل إزالة الأنقاض واحدة من أصعب العقبات التي ستواجه هذه العملية، خاصة أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت لأضرار تتراوح بين التدمير الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تضرر المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى.

 

إزالة ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض

وفي تقرير صدر عن الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، تم تقدير تكلفة إزالة ما يزيد على 42 مليون طن من الأنقاض وحدها بأكثر من مليار دولار. 

وأكد التقرير الأممي، أن العملية معقدة وقد تمتد لسنوات بسبب وجود قنابل وألغام وصواريخ غير منفجرة، فضلًا عن المواد الملوثة والخطيرة والجثث التي لا تزال مدفونة تحت الركام.

الأمم المتحدة أوضحت أيضا، أن إعادة بناء المنازل المدمرة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وربما تمتد لعدة عقود إذا استمرت وتيرة إعادة الإعمار بنفس البطء الذي شهدته الحروب السابقة في القطاع. 

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