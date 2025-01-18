انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم، 211342 طالبا يؤدون الامتحانات في 722 لجنة، غرفة عمليات على مدار الساعة، وتحذير للطلاب والمراقبين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الانتهاء من كافة الاستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) لـ الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م والتى تنطلق اليوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/١٨، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان فى مادتى (اللغة الأجنبية - التربية الهندسة)، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشارت " مدير المديرية التعليم بالقاهرة" إلى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات.

كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.

وأكدت عدم منع أي طالب من أداء الإمتحان، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول ( نصف العام) ٢٠٢٥/ ٢٠٢٤، (٢١١٣٤٢) طالبًا وطالبة مقسمين كالتالى:

بنين: (١٠٧٢٣٩) طالبًا

بنات: (١٠٤١٠٣) طالبات

موزعين على (٧٢٢) لجنة بالإدارات التعليمية الـ 35

وشددت على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان ، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

ونوهت أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية ال٣٥ متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجهت مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا في نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين، والالتزام بضوابط الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدورى رقم ٨ لعام ٢٠٢٤.

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحذير مهم وعاجل لجميع طلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون رقم (٢٠٥) لعام ٢٠٢٠.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

وطالبت "مدير المديرية" جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

كما وجهت رسالة لأولياء الأمور بتوعية أبنائهم للحفاظ على مستقبلهم.

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