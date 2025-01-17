الجمعة 17 يناير 2025
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محطات في مشوار الفنان فكري صادق.. والدته أعدت كفنه في الطفولة وعانى من عدم النطق.. وهذا سر شفائه من التلعثم

الفنان فكري صادق
الفنان فكري صادق

رحل عن عالمنا  اليوم الفنان فكري صادق، بعد دخوله وعكة صحية مفاجئة الفترة الماضية.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات، عن الفنان فكري صادق.

ولد في 5 مايو عام 1945 في حي بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة، وبدأ التمثيل في فترة السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.

وكان فكري صادق، كشف منذ فترة قصيرة في أحد البرامج التلفزيونية، عن إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

وأكد “فكري”، أنه عانى من مشكلة في النطق بسبب هذه الحمى، ولكن والدته رفضت إدخاله إلى مدرسة الصم والبكم، وألحقته بالتعليم العادي ثم بدأت معه رحلة العلاج.

وفي المرحلة الإعدادية وفي خضم معاناته مع النطق المتعثر، نصحه أحد أساتذته بقراءة القرآن الكريم لتحسين النطق عنده وتحسين مخارج الحروف، وبالفعل كان القرآن الكريم سبب شفائه، وبعدها أصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية.

وخلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، قال فكري: "أنا أساسا تربية مسجد بولاق أبو العلا، وكان رفيقي وشيخي الأستاذ رشوان توفيق".

 الفنان فكري متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني اسمها فاتن محمد الجندي، ولديه منها 3 أبناء، وهم كريم "مخرج"، ومراد "ممثل"، وداليا التي تعمل باحثة ثقافية في البيت الفني للمسرح في وزارة الثقافة.

وبدأ الفنان فكري صادق مشواره الفني في السبعينيات وتحديدًا في عام 1972، وكان يبلغ من العمر وقتها 28 عامًا.

وشارك فكري لأول مرة في السينما في فيلم "صور ممنوعة"، وفي عام 1975 شارك في فيلم "بابا آخر من يعلم" مع حسين يوسف، وشمس البارودي، ومحمد رضا، كما شارك في فيلم "عيب يا لولو يا لولو عيب".

وشارك الفنان فكري صادق في أفلام عديدة، منها "الأيام تصنع النهاية"، و"جبروت امرأة"، و"الخونة" و"مقص عم قنديل"، و"لست مجرمًا"، و"عصر الذئاب"، و"التوت والنبوت"، و"عصفور له أنياب"، و"سلام يا صاحبي"، و"حارة الطيبين"، و"امرأتان ورجل"، و"النمر والأنثى"، و"القانون لا يعرف عائشة"، و"الجمالية"، و"قاهر الفرسان"، و"كفر الطماعين"، و"المولد"، و"المرشد"، و"حسن ومرقص" وقدم فيها شخصية إمام في المسجد، و"عايشين اللحظة"، و"حارة مزنوقة".

في المسرح شارك في ما يزيد على 10 مسرحيات منها مسرحية "بودي جارد"، و"منور يا باشا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وغيرها.

قدم فكري، أول عمل تلفزيوني عام 1976، وشارك في مسلسل "البوسطجي"، وبعدها بعام شارك في مسلسلات "لص الثلاثاء"، و"نفوس معذبة".

الفنان الراحل شارك في ما يقرب من 300 مسلسل، منها "ألف ليلة وليلة"، و"أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"ليالي الحلمية"، و"ناس ولاد ناس"، و"محمد رسول الله"، و"غاضبون وغاضبات"، و"ذئاب الجبل"، و"عمر بن عبد العزيز"، و"العائلة"، و"هارون الرشيد"، و"سعد اليتيم"، و"السيرة الهلالية"، و"كيد النسا"، و"المرافعة"، و"الصندوق الأسود"، و"بنات خارقات"، و"سلسال الدم"، و"نسر الصعيد"، و"نجيب زاهي زركش"، و"إلا أنا".

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