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محافظات

قرار جديد من مجلس جامعة الإسكندرية بشأن طلاب الدراسات العليا

الدكتور هشام سعيد،
الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية

 أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، على كافة  كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية بأهمية الالتزام بقرار مجلس جامعة الإسكندرية رقم (۱۷۱) المعدل لسنة ٢٠١٨، بشأن تحديد مستوى اللغة الأجنبية لطلاب الدراسات العليا بالجامعة والاختبارات اللغة الأجنبية المطلوبة من الطلاب.

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وشدد نائب رئيس جامعة الإسكندرية على التأكيد على كافة الطلاب بضرورة التقدم للجهات المعتمدة، وفقًا لما أقره مجلس الجامعة، لإجراء هذا الامتحان دون غيرها

 

كما أكد الدكتور هشام سعيد علي وكلاء كليات ومعاهد الجامعة بأهمية  وضع اسم جامعة الإسكندرية على جميع المقالات المنشورة في الدوريات المختلفة كشرط أساسي للحصول على مكافآت النشر العلمى من جامعة الإسكندرية، وضرورة الالتزام بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر بجلسة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٥ والخاص بشروط الحصول على البعثات الخارجية أن لا يسافر المبعوث إلا بعد استكمال عامين بالخدمة من تاريخ تعيينه بالجامعة.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمعهد العالي ألبير جاكار بولاية نامور ببلجيكا بغرض تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين بتمويل مقترح من مبادرة إيراسموس المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

 كما ناقش المجلس اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) ووزارة الآثار وشركة فلايرزون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أحيط المجلس علما باعتماد تشكيل مجلس تحرير مجلة كلية التربية النوعية.

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مجلس الدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام سعيد جامعه الإسكندرية

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