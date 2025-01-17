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ثقافة وفنون

لوسي تنهي تصوير 50٪ من مشاهدها في مسلسل فهد البطل

لوسي
لوسي

 انتهت الفنانة لوسي من تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداث دورها في مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وتلعب لوسي شخصية فايزة الشبح التي تمتلك إحدى ورش الرخام بمنطقة شق الثعبان، وتدخل في صراعات كثيرة مع فهد البطل.

ويظهر الفنان أحمد العوضي في  مسلسل فهد البطل بشخصية جديدة لم يقترب إليها من قبل في أعماله الفنية، حيث يلعب شخصية “فهد” الشاب الذي نشأ في إحدى قرى الصعيد، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تقلب حياته رأس على عقب.

 

وعلمت فيتو أن “فهد” الذى يجسده الفنان أحمد العوضي، سيدخل في صراع مع عمه الذى يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، وذلك بسبب اعتراض فهد على ما يفعله عمه من أعمال غير قانونية كي يحصل على مكسب غير مشروع، ويتصدى له، ويدخل الاثنين في عداوة كبيرة.

 

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

 

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة،  بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

 

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