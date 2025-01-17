ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب خط وسط الفريق خلال لقاء سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا.

وضمن فريق ريال مدريد صعوده لدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فريق سيلتا فيجو، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو، حيث تم حسم المواجهة للفريق الملكي في الوقت الإضافي.

نشر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا يكشف خلاله تفاصيل إصابة إدواردو كامافينجا، وجاء كالتالي: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى”.

وشارك إدواردو كامافينجا في المباراة كلاعب بديل في الشوط الثاني بدلًا من داني سيبايوس في الدقيقة 70 من اللقاء.

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