الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة الطباعة تنظم ندوة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية

نديم الياس
نديم الياس

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس عن عقد ندوة موسعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية يوم 27 يناير الجاري، بهدف تعريف الشركات بالخدمات المقدمة من الجهاز.


وأعلنت غرفة الطباعة والتغليف، أن الندوة من المستهدف أن يشارك فيها أعضاء الغرفة من الشركات في محافظة الإسكندرية من أجل مساندة الشركات في الحصول على كافة الخدمات التسويقية والمالية والتمويلية.


وقال المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة، إن هذه الندوة تأتي في إطار سعي الغرفة الدؤوب لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات التي تواجهها. وشدد على أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تؤمن بأهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشركات الأعضاء في الغرفة وتطوير إنتاجها.

وأضاف "إلياس" أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليف من الوصول إلى التمويل والتسويق اللازمين للتوسع والابتكار.

وأشار إلي أن تعزيز تنافسية الشركات من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم وتطوير الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح نديم إلياس، أن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الطباعة والتغليف في مصر، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.


وتابع أن هذه الندوة تضمن العديد من المبادرات المشتركة، من بينها تقديم قروض ميسرة لتوسيع المشروعات وتحديث الآلات والمعدات وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
 
واختتم "إلياس" أن الغرفة لن تتأخر في دعم سبيل تطوير قطاع الطباعة والتغليف بوصفه قطاعا حيويًا وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ومن المتوقع أن تساهم هذه الندوة في تعزيز قدرة الشركات المصرية على التنافسية وتطوير الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة صناعات الطباعة الطباعة والتغليف الطباعة

مواد متعلقة

غرفة الطباعة تعقد ورشة عمل حول النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية
ads

الأكثر قراءة

وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

نتنياهو يقبل شروطا جديدة في اتفاق غزة خوفًا على منصبه

طالت الأحمر والأبيض، ارتفاعات كبيرة في سعر الفراخ اليوم الجمعة 17 يناير 2025

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان تتصدر مباحثات السيسي مع رئيسي أمريكا والإمارات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025

طالب إعدادي في الأقصر يعثر على أموال ويرفض المكافأة من صاحبها

منوعات

المزيد

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب بـ"التزوير"، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من فضائل سورة الكهف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كتابة رسالة فى المنام وعلاقته بفرصة سفر قريبا

ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية