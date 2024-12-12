غرفة الطباعة تعقد ورشة عمل حول النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية

عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات، ورشة عمل بعنوان "التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين النظرية والتطبيق"، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة أكثر من 30 شركة من الأعضاء بالغرفة.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات: إن الورشة شارك فيها عدد من الشركات التي لديها استفسارات حول النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون الجديدة، وتم الرد عليها تفصيلًا وعلى كافة التساؤلات حول تعديلات هذا القانون.

وأشار "إلياس" إلي تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، لذا كان يجب فتح باب النقاش مع الشركات الأعضاء في الغرفة حول التعديلات وكيفية التأثير على الشركات مع التنفيذ والتطبيق الفعلي للقانون.

وأوضح المهندس نديم إلياس، أن الغرفة ستواصل فعالياتها شهريًّا لمناقشة كافة الملفات العالقة، وطرح الحلول للمشكلات التي يمكن أن تواجه الشركات والأعضاء، والتباحث حول التعامل الجاد مع المتغيرات التشريعية والقانونية ومدى تأثيرها على الشركات بجانب التواصل الفعال مع الجهات الحكومية ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية لتوصيل وجهة نظر الغرف في كافة الملفات ذات الاهتمام.

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