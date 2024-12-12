الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة الطباعة تعقد ورشة عمل حول النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات، ورشة عمل بعنوان "التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين النظرية والتطبيق"، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة أكثر من 30  شركة من الأعضاء بالغرفة.

 

 

وقال المهندس  نديم إلياس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات: إن الورشة شارك فيها عدد من الشركات التي لديها استفسارات حول النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون الجديدة، وتم الرد عليها تفصيلًا وعلى كافة التساؤلات حول تعديلات هذا القانون.

 

 

وأشار "إلياس" إلي تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، لذا كان يجب فتح باب النقاش مع الشركات الأعضاء في الغرفة حول التعديلات وكيفية التأثير على الشركات مع التنفيذ والتطبيق الفعلي للقانون.

 

وأوضح المهندس نديم إلياس، أن الغرفة ستواصل فعالياتها شهريًّا لمناقشة كافة الملفات العالقة، وطرح الحلول للمشكلات التي يمكن أن تواجه الشركات والأعضاء، والتباحث حول التعامل الجاد مع المتغيرات التشريعية والقانونية ومدى تأثيرها على الشركات بجانب التواصل الفعال مع الجهات الحكومية ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية لتوصيل وجهة نظر الغرف في كافة الملفات ذات الاهتمام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطباعة صناعات الطباعة والتغليف النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية المتغيرات التشريعية والقانونية هيئة التأمينات الإجتماعية

مواد متعلقة

عضو تصديرى الطباعة: التمويل الأخضر يدعم مشروعات متنوعة ضمن "الاقتصاد الدائري"

نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية

“الزواج والوفاة الأبرز”.. منح تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية للمواطنين.. شروط خاصة لاستحقاق تعويض البطالة.. وتحمل 40% من أجر الاشتراك الأخير

الأكثر قراءة

جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين 2025

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بعد حبس المتهم 3 سنوات، القصة الكاملة لأزمة ابنة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

بعد بيعها 50 فدانًا في الشيخ زايد بـ 2 مليار جنيه.. شقيقة عبد الناصر تثير الجدل.. نشطاء يشككون في قرابتها للرئيس الراحل.. وهذا سر عدم حضور الزعيم لحفل زفافها

ليفربول يقترب من التجديد لـ محمد صلاح، اعرف الراتب ومدة العقد

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

البنك المركزي: إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات المحمول وتفعيل أبل باي

الصور الأولى للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب في جنايات المنصورة

منوعات

المزيد

بعد مصرع 134 شخصا، سجن صاحب قاعة أفراح بالعراق 10 سنوات

تأجيل جديد لعودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

كم مرة ذكر النبي نوح في القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أسماء سورة المسد والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية