جهاز التعمير ينهى إنجازا جديدا ببورسعيد (صور)

أنهى جهاز التعمير أعماله للمرحلة الأولى من رفع المخلفات والرتش من عدة قطاعات بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهاز المركزي للتعمير خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد في 10 ديسمبر 2024، برفع كميات الرتش والمخلفات الناتجة عن عمليات البناء والهدم والمتراكمة في منطقة الحرية والضواحي بمدينة بورسعيد للارتقاء بمستوى النظافة حفاظا على الصحة العامة لأهالي المنطقة.

أعمال رفع الرتش ببورسعيد، فيتو

الجهاز المركزي للتعمير يرفع ( 375) ألف م3 مخلفات من من منطقة الحرية والضواحى ببورسعيد

أعمال رفع الرتش ببورسعيد، فيتو

وكان الجهاز المركزي للتعمير من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء قام بالتعاقد مع شركات متخصصة لإزالة أكوام الرتش والتي بلغت حوالي 375 ألف م3 من محيط المناطق السكنية بشكل كامل والتخلص من كافة المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة والآمنة في الكيلو ١٤ جنوب بورسعيد.

وتبلغ التكلفة التقديرية للأعمال حوالي (37,5) مليون جنيه من اعتمادات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير.

أعمال رفع الرتش ببورسعيد، فيتو

وكشف اللواء أح مهندس محمود نصار أن الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء انتهى من رفع حوالي (50) ألف م3 من المخلفات والرتش.

أعمال رفع الرتش ببورسعيد، فيتو

ووجه رئيس جهاز التعمير بتكثيف معدلات العمل اليومية للانتهاء من إزالة أكوام الرتش من محيط المناطق السكنية للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة.

أعمال رفع الرتش ببورسعيد، فيتو

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في نطاق محافظة بورسعيد ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي الحالي 2024/2025، حيث يتم تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية بإجمالي أطوال حوالي (10) كم وبتكلفة تقديرية (176) مليون جنيه، وتتضمن انشاء ورصف ورفع كفاءة وانارة شارع الحراسات بدءا من شارع محمد سرحان وحتى شارع 23 ديسمبر - رفع كفاءة وتوسعة وإنشاء ورصف شارع حسني مبارك بحي الزهور بدء من شارع 23 ديسمبر وحتى شارع محمد سرحان.

أعمال رفع الرتش ببورسعيد، فيتو

وبالفعل تم تطوير ورفع كفاءة وانشاء ورصف وانارة منطقة الحزب من شارع نور الإسلام حتي شاري الشعراوي ومن شارع القدس حتي شارع محمد عبدالواحد، كما تم الانتهاء إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية للمحافظة بطول (5) كم.

أعمال رفع الرتش ببورسعيد، فيتو

وفي سياق متصل أكد اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء أنه تم تنفيذ 3 مشروعات طرق أطوال 20 كم بتكلفة (315,5) مليون جنيه.

كما تم نقل منفذ الجميل القديم إلى الموقع الجديد بجوار الكمين الأمن ورصف طريق المعاهدة بدءًا من كوبري الرسوة وحتى تقاطع طريق المعاهدة مع الطريق الدائري، وازدواج ورفع كفاءة طريق اللواء أحمد عبد الله بمدينة بورفؤاد بدءا من الكوبري السطحي للحرفيين ببورفؤاد حتى معدية شرق التفريعة، كما تم إنشاء ورصف ورفع كفاءة الطريق الواصل من كوبري شادر عزام حتي كوبري القوايطة، وإنشاء وورصف وترميم ورفع كفاءة طريق الشاحنات ورفع كفاءة وتطوير طريق رأفت جبر بداية من طريق الشاحنات وحتي مطلع كوبري الشاحنات ) شاملة أعمال الإنارة.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بتمويل من محافظة بورسعيد وهي مشروعات رفع كفاءة ورصف طرق بإجمالي أطوال 13.5 كم بتكلفة 290 مليون جنيه شاملة أعمال الإنارة:

عملية تطوير ورفع كفاءة وتوسعة وإنشاء ورصف شارع سعد زغلول بداية من إستاد بورسعيد حتي مبني نادي العاملين بالمحافظة بجوار قرية الفيروز بطول 2.6 كم بمحافظة بورسعيد

مشروع تطوير ورفع كفاءة طرق بمنطقة السيدة خديجة أ، ب والطريق الرابط من طريق الحراسات حتي مدخل محور 30 يونيو حتي - مشروع رصف شارع ستالنجراد من 23 يوليو حتى شارع النصر - مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريق بحري وقبلي قناة الإتصال بدءًا من محمد علي حتي إمتداد شارع عزمي الوصلة من كوبري النصر العائم حتي تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات.

وتم الانتهاء أيضا من مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة وإنشاء ورصف شارع عبدالحليم محمود بدأً من شارع 23 ديسمبر وحتي شارع محمد سرحان بحي الزهور - مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة

وايضا تم إنشاء ورصف منطقة زمزم التي تقع بين شارع عبدالحليم محمود والمركز الاستكشافي بحي الزهور، بجانب الانتهاء من مشروع فرش طبقة تأسيس الطرق المؤدية لمدارس القزاقزة – المجد – كربة عابد – منشية وهدان - طريق مدخل بحر البقر.

ولفت رئيس جهاز تعمير سيناء إلى أنه قد تم نهو تنفيذ 3 مشروعات طرق بإجمالي أطوال 13 كم بتكلفة 155 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة بحرى الحوض السمكى ورفع منسوب مساحة 356 فدانا بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والملاصقة لبحرى الحوض السمكى بتكلفة 289 مليون جنيه بتمويل من هيئة التنمية الصناعية.

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