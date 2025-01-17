الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

ضبط لص الدراجات النارية في مصر القديمة

ضبط عاطل
ضبط عاطل

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة مصر القديمة.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بضبط (عاطل) بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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