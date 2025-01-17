كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

القبض على عامل مغسلة سرق سيارة سيدة فى حلوان

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقة سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمغسلة سيارات).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته السيارة المستولى عليها.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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