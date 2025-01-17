الجمعة 17 يناير 2025
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محافظات

إزالة فورية لبناء مخالف على أرض زراعية في قنا

إزالة فورية لبناء
إزالة فورية لبناء مخالف على أرض زراعية في قنا

تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى،شمال محافظة قنا برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى السلامية،وبحضور محمد راشد  رئيس مجلس قروى الحلفاية، تمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.


بناء مخالف على أرض زراعية 

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام  بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى  أنه تم الإزالة لبناء مخالف على أرض زراعية عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين تقريبا بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت على  مساحة 3 قراريط (ثلاثة قراريط تقريبا)، (بالسماينة وداير الناحية  بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية) وتمت الإزالة  بمعدات الوحدة حتى سطح الأرض.
 

لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف فى قنا

وقد أشار رئيس المركز  أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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