كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بالقليوبية.



القبض على طفل يقود سيارة برعونة بمدينة العبور



تابعت أجهزة وزارة الداخلية،تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) وتبين أن مرتكب الواقعة نجله (طالب 13 سنة)، تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.



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