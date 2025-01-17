المطران عطا الله حنا يدعو لتكثيف حملات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة المنكوبة

دعا سيادة المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم إلى تعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم أهالي غزة الذين يواجهون أوضاعًا كارثية بعد 15 شهرًا من الحرب.

وأكد المطران حنا أن توقف الحرب قد يُسهم في تسهيل وصول شاحنات الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية، مشددًا على أهمية تقديم المساعدات بروح من المحبة والتضامن.

الدعم الإنساني

وأشار المطران حنا إلى أن أهالي غزة يحتاجون إلى كل أشكال الدعم الإنساني لإعادة بناء حياتهم، داعيًا إلى تحرك عاجل من شعبنا وأمتنا والأحرار في العالم لمساندة سكان القطاع المحاصر. وقال: "أهل غزة صمدوا في وجه أصعب الظروف، ويستحقون التفاتة كريمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، واستعادة الحياة الطبيعية التي كانت غزة تنبض بها".

وأضاف المطران أن المآسي الناتجة عن الحرب ستتضح بشكل أكبر مع مرور الوقت، بما في ذلك أعداد الشهداء، الذين أكد أنهم "ليسوا مجرد أرقام"، بالإضافة إلى المصابين الذين يعانون من إعاقات جسدية ويحتاجون إلى علاج عاجل، غالبًا في الخارج.

وفي سياق حديثه، حذر المطران حنا من استغلال بعض "تجار الحروب" للمساعدات الإغاثية، داعيًا إلى ضمان وصول المؤن والمساعدات الإنسانية إلى جميع سكان غزة دون استثناء. وشدد على أهمية منع استغلال هذه المساعدات لأي غايات تجارية أو لابتزاز المواطنين، قائلًا: "يجب أن تصل المساعدات إلى ضحايا الحرب الحقيقيين، وليس إلى جيوب تجار الحروب".

وختم المطران عطا الله حنا بدعوة الجميع إلى تحمل المسؤولية الإنسانية تجاه غزة، مؤكدًا أن إعادة الإعمار ومواساة سكان القطاع يمثلان واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا. وقال: "فلنجعل شعارنا في هذه المرحلة: دعم غزة واجب على كل إنسان حر وصاحب يد بيضاء".

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