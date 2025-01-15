المطران عطا الله حنا: غزة تستحق الحياة ووقف العدوان ضرورة عاجلة

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، على أهمية تسريع الجهود والمبادرات لوقف الحرب في غزة، معربًا عن تفاؤله بقرب الإعلان عن خطوات عملية لتحقيق ذلك.

الدمار في غزة لا يحتمل

وقال المطران: "ننتظر بفارغ الصبر أنباءً سارة، ليس فقط لأهل غزة الذين عانوا كثيرًا، بل لشعبنا بأسره وأصدقائه حول العالم".

وأضاف: "ما شهدته غزة خلال الأشهر الماضية لا يمكن تصوره، فالدمار هائل، والركام يملأ الأرجاء، وكل عائلة تقريبًا فقدت أحباءها، ناهيك عن آلاف الجرحى والنازحين الذين يعانون الجوع والمعاناة اليومية. آن لهذه الكارثة أن تنتهي، وأهل غزة يستحقون الحياة بكرامة وحرية مثل شعوب العالم".

وشدد المطران عطا الله حنا على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بدون تحقيق العدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، الذي عانى القمع والاحتلال لسنوات. وقال: "السلام بالنسبة لنا يعني احترام الكرامة الإنسانية ورفع المظالم، والمدينة المقدسة وكل فلسطين متعطشة للسلام الحقيقي القائم على العدل، لا على الاستسلام".

واختتم المطران تصريحه بالتأكيد على التزامه الدائم بنشر ثقافة السلام والمحبة، ورفض الحروب والعنف، داعيًا إلى العمل من أجل حياة أفضل لكل أبناء المنطقة.

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