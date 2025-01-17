الجمعة 17 يناير 2025
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ملفات وحوارات

نيمار يسدد في كل الاتجاهات بحوار المفاجآت.. مبابي شعر بالغيرة من ميسي في باريس سان جيرمان.. بكيت داخل غرفة ملابس برشلونة لهذا السبب.. والإصابات سر عدم فوزي بالكرة الذهبية

نيمار وميسي
نيمار وميسي

 كشف النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال السعودي عن العديد من المفاجآت في مقابلة أجراها مع الأسطورة البرازيلية روماريو.

وكشف لاعب الهلال الحالي عن العديد من التفاصيل المثيرة حول مسيرته الكروية، منذ رحيله عن برشلونة، وصولًا إلى التحديات والصراعات التي عاشها في باريس سان جيرمان.

ومنذ انتقال نيمار لصفوف فريق الهلال السعودي لم يلعب بشكل أساسي مع الفريق في الكثير من المباريات، وذلك بسبب كثرة الإصابات.

تحدث نيمار عن العلاقة المعقدة بين نجوم باريس سان جيرمان، خصوصًا بعد انضمام ليونيل ميسي إلى الفريق في صيف 2021، موضحا أن كيليان مبابي شعر بالغيرة من وجود ميسي، مما أثر على العلاقة بين اللاعبين.

وقال نيمار: “بعد وصول ميسي، بدأ مبابي يظهر بعض الغيرة، كان هناك بعض الخلافات وتغييرات في السلوك، مع ذلك، كنت دائمًا أسانده، ودعوته إلى منزلي وكنت أعتبره الفتى الذهبي”.

وأشار نيمار إلى أن أحد أسباب إخفاق باريس سان جيرمان في تحقيق دوري أبطال أوروبا هو عدم السيطرة على غرور النجوم، معلقا: “من الجيد أن يكون لديك غرور، ولكن يجب أن تتذكر أنك لا تلعب بمفردك، إذا لم يركض أحد ولم يساعد أحد، فمن المستحيل الفوز بأي شيء.”

 

التأقلم مع برشلونة ودعم ميسي
 تحدث نيمار عن بداياته الصعبة في برشلونة عندما انضم للفريق في 2013، قائلا: “وصلت إلى برشلونة في سن الـ21 أو الـ22، ولم أكن أشعر بالثقة الكافية. قضيت أول ستة أشهر دون أن أتمكن من المراوغة أو تقديم أي شيء مميز، كنت أشعر بالإحباط”.

وكشف عن دعم ميسي له في تلك الفترة، قائلًا: “بعد إحدى المباريات، كنت أبكي في غرفة الملابس، جاء ليونيل ميسي وسألني عن السبب، ثم قال إنه سيكون بجانبي دائمًا، ونصحني بلعب كرة القدم كما كنت أفعل في سانتوس دون ضغوط. هذا الحديث منحني الثقة التي كنت أحتاجها.”

على الرغم من وعد ميسي له بأنه سيجعله أفضل لاعب في العالم، قرر نيمار مغادرة برشلونة في 2017، قائلا: “لم يكن دافعي هو الجوائز الفردية، في الأسبوع الأخير لي في برشلونة، قال لي ميسي: ‘لماذا تغادر؟ سأجعلك الأفضل في العالم’، لكن قراري كان مرتبطًا بأمور شخصية وبوجود أصدقاء برازيليين في باريس سان جيرمان، كانت مخاطرة، لكنها لم تكن بهدف أن أكون الأفضل في العالم”.

اعترف نيمار بأن أفضل فتراته كانت في باريس سان جيرمان، رغم أنه لم يحقق الكرة الذهبية، موضحا: “ذروتي الكروية كانت في باريس سان جيرمان، لو لم أعانِ من الإصابات، كنت سأفوز بالكرة الذهبية بالطبع، كل لاعب يحلم بها، لكنها ليست شيئًا يحدد حياتي”.

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ميسي نيمار مبابي

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