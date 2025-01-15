ميسي يعود إلى برشلونة، تعرف على التفاصيل

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي للعودة مرة أخرى إلى فريق السابق برشلونة الإسباني في الموسم الحالي.

عودة ميسي

ويعتقد أن ليونيل ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة بعد توقيعه عقدًا جديدًا مع إنتر ميامي، وذلك خلال فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم في شهر فبراير المقبل.

وقالت صحيفة ناسيونال الأسبانية: هذا الخيار يأتي بعد أن دخل ميسي العام الأخير من عقده الحالي مع إنتر ميامي، والذي يتضمن بندًا يسمح بتمديده لمدة 12 شهرًا حتى عام 2026.

ويهدف ميسي إلى الحفاظ على لياقته البدنية استعدادًا لكأس العالم 2026، ويُعتقد أن العودة إلى كامب نو ستكون فرصة لتعزيز سجله الرائع مع النادي الكتالوني.

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