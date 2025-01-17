الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته الحاسمة بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية 

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء بعد غد الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة)  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة  كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الكاميرون حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي  ، فيما يقوم عبدو ميفري  بمهام الحكم الرابع.
 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة الجولة السادسة والأخيرة بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق  الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

حيث يقوم ماكور ماجوك من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة، ويتولى الإيفواري سونجويفولو ايو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الأنجولي خوسيه نافاس  بينما يتولى النيجيري تيميتيبو أديوالي مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى  المصري عادل كُريم  مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

 

ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

صراع المصري وانيمبا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية 
 

1- الزمالك برصيد 11 نقطة.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفيدرالية المصري البورسعيدي بلاك بولز موعد مباراة المصري وبلاك بولز مباراة المصري وبلاك بولز

مواد متعلقة

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، محمد مخلوف أفضل لاعب في مباراة المصري وفاركو

الدوري الممتاز، بابا بادجي ومحمد الشامي يقودان هجوم المصري أمام فاركو

شاهد، روقا يرفض الاحتفال بهدفه في الزمالك، وجماهير الأبيض تهاجم حكم اللقاء

إنبي يطيح بالإسماعيلي من دور الـ16 في كأس مصر

كأس مصر، إنبي يتقدم بهدف أمام الإسماعيلي في الشوط الأول

تشكيل إنبي لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

كأس مصر، تعرف على تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار صادم

وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب على غزة في هذه الحالة

تعليق مثير من مدرب ليفربول على تجديد عقد هالاند مع السيتي

منوعات

المزيد

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد وقف إطلاق النار.. كيف استعدت وزارة الصحة لعلاج الأشقاء في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كتابة رسالة فى المنام وعلاقته بفرصة سفر قريبا

ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية