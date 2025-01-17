الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

سولشاير مدربا جديدا لـ بشكتاش التركي

سولشاير
سولشاير

يعود المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير للتدريب مجددا بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.

وكانت آخر تجربة تدريبية للنرويجي سولشاير مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل 3 سنوات ومنذ ذلك الحين لم يعمل مدربا مرة أخرى.

وبحسب رومانو، فإن بشكتاش التركي سيعلن عن تعيين سولشاير مدربا جديدا له.

وأوضح الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، أن مدرب مانشستر يونايتد السابق سيوقع عقدا حتى 2026 مع النادي التركي.

سولشاير يبدو أنه تراجع عن قرار عدم العودة للتدريب في كرة القدم مرة أخرى واعتزال المهنة.

وقال سولشاير في نوفمبر الماضي عبر تصريحات لإذاعة NRK النرويجية: "الآن أفعل بالضبط ما أريده وأستمتع بنفسي".

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سولشاير أولي جونار سولشاير فابريزو رومانو

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