الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

تحرير 1032 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 1032 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

تحرير 1032 مخالفة الملصق الإلكتروني 

 يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

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ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 487 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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