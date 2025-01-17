الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية، لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية.

الداخلية تنتج أغنية “قد المسئولية” بمناسبة عيد الشرطة الـ 73

الداخلية تنتج مسرحية “هنا مصر” بمناسبة عيد الشرطة الـ73 (فيديو)

وشهدت حركة السيارات بمناطق: الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، سيولة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

حالة الطرق اليوم 17 يناير 2025

كما شهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى 

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطرق اليوم حالة الطرق حركة السيارات حركة المرور خدمات المرور انتشار الخدمات المرورية طريق الاوتوستراد

مواد متعلقة

الداخلية تنتج أغنية “قد المسئولية” بمناسبة عيد الشرطة الـ 73

الداخلية تنتج مسرحية “هنا مصر” بمناسبة عيد الشرطة الـ73 (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل قضية أحمد أبو زيد

القبض على القائمين بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لتبني الأطفال الأيتام

لزيادة عدد المشاهدات، القبض على سيدة ادعت خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 2.5 مليون قطعة في الفيوم

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه

القبض على دجال الوايلي للنصب على المواطنين

ads

الأكثر قراءة

حلمي تحقق ولن أغسل يدي، حسناء إنجليزية تثير الجدل بطبيعة علاقتها بمحمد صلاح (فيديو)

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-01 - 2025 في مصر

أخبار مصر: التوقيع رسميا على اتفاق غزة، ارتفاع الذهب، إجراء مرتقب لاتحاد الكرة بعد صفقة مرموش، قصة حسناء بريطانية مع صلاح

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع اليوسفي والجوافة وانخفاض الفراولة

ارتفاع البطاطس والبصل والكوسة، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

عبد الملك يكشف عن إجراء مرتقب من اتحاد الكرة بعد انتقال مرموش لمان سيتي وعالمية صلاح

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

منوعات

المزيد

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

مفاجأة، بشار الأسد كان يدير شخصيا حسابا فيسبوكيا لتشويه الفنانين السوريين

المزيد

خدمات

المزيد

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية