فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى وطفليها حديثي الولادة بالجيزة

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ببحث الشكوى المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بتواجد سيدة بلا مأوى لديها طفلين حديثي الولادة في أحد شوارع محافظة الجيزة وتأخذه مأوى لها وأولادها.

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المركزي والمحلي بالجيزة بالتعامل مع حالة السيدة وطفليها حديثي الولادة، حيث تتواجد فى منطقة ناهيا أسفل الكوبري.

وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 27 عامًا ولديها خمسة أطفال " 3 بنات وولدين"، وزوجها محبوس على ذمة قضية مشاجرة ومتبقي له شهر ونصف الشهر للخروج من محبسه، حيث يعيش الابن الأكبر ذي الـ9 سنوات مع جد الأب وملتحق بمدرسة، ويعيش مع الأم طفلين 7 و6 سنوات، بالإضافة إلى التوأم الرضع، حيث كانت تعيش الأسرة فى منطقة الشوربجي ببولاق الدكرور، وتراكم عليها الإيجار، فقام صاحب المنزل بطردهم، ومن حينها وهم يعيشون فى الشارع.

فقام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، حيث تم استئجار مسكن لها من خلال إحدى الجمعيات الأهلية، وقام الفريق بنقلها على أن يتم استكمال تقديم المساعدات الأخري لها.

هذا ويتلقى فريق الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء. (16528).

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