أبرز تصريحات أنشيلوتي بعد تخطي عقبة سيلتا فيجو في كأس إسبانيا

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن انتصار فريقه ضد سيلتا فيجو، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا.

وضمن فريق ريال مدريد صعوده لدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على حساب فريق سيلتا فيجو، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين فريقي ريال مدريد وسيلتا فيجو، حيث تم حسم المواجهة للفريق الملكي في الوقت الإضافي.

تصريحات كارلو أنشيلوتي بعد تأهل ريال مدريد لربع نهائي الكأس



قال كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية: “ما حدث يمكن تفسيره بطريقة بسيطة، عندما اقتربت المباراة من نهايتها، استقبلنا هدفين وأعدنا فتح المباراة، ومن الواضح أن هذا لا ينبغي أن يحدث، نحن نتدرب لتجنب هذا النوع من الأخطاء وعدم التراخي حتى النهاية”.

وأضاف: “كان رد فعل الفريق جيدًا في الوقت الإضافي، لعبنا مباراة جيدة حتى الدقيقة 70، سنحت لنا فرص، الوقت الإضافي كان جيدًا وفي النهاية كل شيء سار على ما يرام.”

تحدث أنشيلوتي عن أداء اللاعبين الشباب، قائلًا: “لقد أظهر إندريك جودته. إنه مهاجم، وعندما تتاح له الفرصة، يسدد تسديدات استثنائية. أما جولر، فقد أظهر شخصيته وعمل بجد من أجل الفريق.”

عن ركلة الجزاء المحتملة على لونين، علّق أنشيلوتي: “لم أرها، لا أعرف ماذا أقول.”

وبشأن رد فعل الجماهير وصافرات الاستهجان، قال أنشيلوتي: “إنها صفعة من الجماهير للفريق، ولللاعبين، وللمدرب. إنها مقبولة بالنظر إلى ما حدث في المباراة ضد برشلونة، لقد تفاعل الفريق بشكل جيد، وخاصة تشواميني، الذي لعب بشكل رائع”.

وعن استبدال فينيسيوس جونيور المتكرر، أوضح أنشيلوتي: “بسبب التعب، لقد كان حاسمًا في خط الهجوم، وقمت بإخراجه لإشراك لاعب بجودة كبيرة مثل رودريجو”.

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