كأس الملك، ريال مدريد وسيلتا فيجو يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل 2/2

يلجأ فريق ريال مدريد، وسيلتا فيجو، إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن، على ملعب سانتياجو برنابيو، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37، ثم أضاف فينسيسوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 48، وقلص بامبا الفارق لفريق سيلتا فيجو في الدقيقة 83، وتمكن الونسو من إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع.

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

ويشهد تاريخ مواجهات ريال مدريد مع سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا تفوقا للنادي الملكي في مجمل النتائج، حيث التقى الفريقان في 17 مباراة ضمن البطولة العريقة، وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيجو 8 مرات، وحسم التعادل 4 مباريات وفاز سيلتا فيجو 5 مرات.

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