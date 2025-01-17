الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

تفاصيل مفاوضات ميلان مع نجم مانشستر سيتي (تقرير)

كايل ووكر
كايل ووكر

بات نادي ميلان قريبًا من التعاقد مع المدافع الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية.

ووافق ووكر على توقيع عقد يمتد حتى يونيو 2027، بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين يورو صافية.

وتكمن الخطة في إنهاء المدافع الإنجليزي تعاقده مع مانشستر سيتي بالتراضي، مما يسمح له بالانضمام إلى ميلان كلاعب حر.

من ناحية أخرى تشهد مباريات الجولة 21 من الدوري الإيطالي، مباراتين غاية في الأهمية فيما يتعلق بالترتيب من حيث المنافسة والصعود للمراكز الأربعة الأولى، حيث يلتقي نابولي المتصدر، مع ضيفه أتالانتا، صاحب المركز الثالث، ويلعب يوفنتوس مع ضيفه ميلان، في محاولة منهما للحاق بالمربع الذهبي.

كلاسيكو قوي بين يوفنتوس وميلان 

وفي مواجهة يوفنتوس وميلان، غدا السبت، يسعى كلا الفريقين إلى الاقتراب خطوة إضافية من المراكز الأربع الأولى، وفي محاولة إلى إعادة الموسم إلى المسار الصحيح.

ويعاني يوفنتوس، بقيادة مدربه تياجو موتا، من نتائج متقلبة في بطولة الدوري، حيث تعادل في آخر مباراتين، وكانت الأخيرة أمام أتالانتا، هي التعادل رقم 13 له هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ولن يدخل يوفنتوس مواجهته مع ميلان دون حوافز إضافية، فمع رغبة الفريق في الوصول للمركز الرابع من خلال تحقيق الفوز وانتظار تعثر لاتسيو، صاحب المركز الرابع، في مواجهة فيرونا يوم الأحد المقبل، فإنه يريد أيضا الثأر من هزيمته أمام ميلان في قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي في السعودية الأسبوع الماضي.

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ميلان كايل ووكر مانشستر سيتي

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