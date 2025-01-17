كيف تستلم الفيزا من فروع البنك الأهلي؟

يبحث عملاء البنك الأهلي عن طريقة استلام بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة من فروع البنك غير المصدر لتلك البطاقات.

وأوضح مسئولون البنك الأهلي أنه بالفعل متاح للعملاء طريقين لاستلام بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما، الأول زيارة الفرع مُصدِر البطاقة وفي حالة الرغبة في استلام البطاقة من فرع آخر يتم زيارة أقرب فرع لتقديم طلب بذلك.



التقسيط من بطاقات البنك الأهلي

ومن جانب آخر يبحث عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات أو غيرها من البطاقات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وقال البنك الأهلي إن البطاقات الائتمانية فقط هي المتاح عليها التقسيط دون غيرها، من أنواع البطاقات الأخرى.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points.

تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

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