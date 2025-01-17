9 تخصصات، إطلاق 3 قوافل طبية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٧ و١٨ يناير ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و127 ألفًا و799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 3 ملايين و125 ألفًا و920 خدمة طبية بمستشفيات المحافظة بأقسام "الاستقبال والطوارئ، الداخلي، الرعايات، العمليات"، كما تم تقديم مليون و877 ألفًا و385 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل 33 عيادة مسائية بمختلف التخصصات الطبية في 10 مستشفيات هي: (سوهاج العام، طهطا العام، البلينا المركزي، طما المركزي، جهينة المركزي،المراغة المركزي، ساقلتة المركزي، رمد سوهاج، حميات سوهاج، حميات طهطا) قدمت 43 ألفًا و386 خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم إطلاق 104 قوافل طبية مجانية قدمت 94 ألفًا و616 خدمة طبية للمواطنين بمختلف التخصصات بهدف الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، كما تم مُناظرة 433 حالة من خلال خدمات التشخيص "عن بُعد" في مختلف التخصصات الطبية.

ولفت "عبد الغفار"، إلى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات لزيادة القوة الاستيعابية للخدمات الطبية المقدمة واستحداث أجهزة وخدمات جديدة، حيث شهدت مستشفى طهطا المركزي تطوير في البنية الاساسية والتجهيزات الداخلية لجميع الاقسام وتوفير أحدث التجهيزات الطبية الحديثة في (الرعايات، الحضانات، الداخلى، الاستقبال، العمليات، العيادات،المعامل، الاشعة، الغسيل الكلوى، العلاج الطبيعى، المناظير، وسكن الاطباء والتمريض)، كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى جهينة المركزي في كافة الأقسام وإستحداث التجهيزات الطبية المطورة وتجهيز قسم علاج طبيعي متخصص للأطفال.



كما تم تطوير مستشفى سوهاج بأقسام ( وحدة التصلب المتعدد، وغرف العمليات وتوفير التجهيزات الطبية بها، وقسم العظام، وجاري الانتهاء من تشغيل وحدة جراحة الأوعية الدموية لتركيب الوصلات الوريدية لمرضي الغسيل الكلوى، وتجهيز وحدة الحروق بأحدث التقنيات الحديثة، وافتتاح وحدة العلاج الطبيعي للاطفال، وتجهيز قسم الحضانات بالاجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير جهاز أشعه مقطعية، وجهاز إيكو، وجهازسونار)، كما تم شهدت مستشفى البلينا المركزي تطوير (قسم الغسيل الكلوى وإضافة 2 ماكينة غسيل كلوي بجانب تطوير قسم الحضانات وتوفير 2 محضن، كما تم افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية وإجراء 165 حالة.

ونوه عبدالغفار، الى إستحداث عيادتين في تخصصات ( الشبكية، الجولكوما) بمستشفى رمد طها، كما شهدت مستشفى المراغة المركزي تطوير ورفع كفاءه بوحدة الرعايه المتوسطة وإعادة تشغيلها، حيث تم أفتتاح وحدة العلاج الطبيعى للأطفال بأحدث التجهيزات بمستشفى حميات طهطا، بالإضافة إلى إفتتاح عيادتين في تخصصات ( الشبكية، الجولكوما ) بمستشفى رمد سوهاج، بجانب تجهيز وحدة كاملة بأفضل التجهيزات الطبية الحديثة للقلب والصدر بمستشفى طهطا العام، كما شهدت مستشفى سقتله المركزي ( توفير التجهيزات الطبية لغرف العمليات، وتطوير ورفع كفاءه قسم الحضانات، وتوفير بعض المستلزمات لرفع كفاءه بنك الدم، وتوفير جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة عادية ).

كما تم زيادة القوة الاستيعابية للرعايات والحضانات بمستشفيات المحافظة، حيث تم توفير 15 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم ( 6 اسره بمستشفى جهينة المركزي، 6 أسرة مستشفى الهلال، 3 أسرة بمستشفى المراغة المركزي )، بالإضافة إلى ورفع كفاءة وزيادة القوة الاستيعابية للحضانات وتوفير 9 حضانات تم توزيعهم ( 4 حضانات بمركز شطورة المتميز بطهطا، 5 حضانات بمستشفى البلينا المركزي ببرديس).

ومن جانبه أشار الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة محافظة سوهاج، إلى ان مراكز ووحدات الرعاية الأولية، قدمت 5 ملايين و1879 خدمة طبية شملت ( الاستقبال، وخدمات المبادرات الرئاسية، المعامل، الأسنان، تطعيمات ) بجانب تقديم 927 ألف و550 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الاسرة لـ 888 ألف و443 سيدة، حيث تم تطوير 58 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة، وجاري تطوير 77 وحدة صحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في كافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل المركز المتميز لخدمات الام والطفل بشطورة الى مركز خدمات علاجية، لتقديم كافة الخدمات بمختلف التخصصات الطبية.



وفي إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر البشرية لمتابعة أحدث التقنيات العلمية الحديثة، وتطوير أداء العاملين الفنينن والإداريين، لرفع مؤشرات الاداء وتقديم أفضل رعاية طبية متميزة، اشار "دويدار"، الى مشاركة 9182 متدرب في 244 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجالات العلمية والفنية والإدارية، لتطوير ورفع كفاءه العاملين بالقطاع الصحى.

وتابع "دويدار"، أن فرق المراقبة على المنشآت الطبية غير الحكومية بشكل دوري لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال المنشآت الخاصة، حيث قامت بالمرور على 2816 منشأة طبية خاصة، وإصدار 209 قرارات غلق للمنشآت الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، بجانب المتابعة الدورية لفرق الرقابة على الأغذية للتأكد من سلامة السلع الغذائية، وإعدام السلع غير المطابقة للمعايير الصحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

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