الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

لماذا قررت طروب مغادرة بيروت والإقامة في مصر منذ 1978؟ الفنانة تجيب

الفنانة طروب مع منى
الفنانة طروب مع منى الشاذلي، فيتو

قالت الفنانة طروب: "أنا مقيمة في القاهرة من 40 سنة وتركت بيروت من 1978 مع الحرب الأهلية وأتذكر أن الصواريخ كانت تحيط بمنزلي في العاصمة اللبنانية لذلك قررت الرحيل".

 

راحة الفنانة طروب في مصر

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "أون": "لما جيت مصر كانت الحرب الأهلية لسه شغالة رحت تركيا ولندن والأردن وسوريا بس ما ارتحتش، وأحسن حاجة إني جيت على القاهرة".

 

بداية شهرة طروب 

ولفتت طروب: "بداية حياتي وشهرتي كانت في مصر واللي تعرفه أحسن من اللى ما تعرفهوش، وبصراحة أنا مرتاحة في القاهرة".

الفنانة طروب، فيتو
الفنانة طروب، فيتو

هل ندمت طروب على ماضيها؟

وأشارت "طروب": "راضية عن الماضي وكل ما عشته، فما مر من عمري لم يعد يهمني، وأنا راضية بكل شيء وأتمنى رضا ربنا عليَّ". 

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