تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي روبن أموريم مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون، مساء اليوم الخميس، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ودفع المدرب البرتغالي بالمدافع الفرنسي ليني يورو إلى جوار ماتياس دي ليخت وليساندرو مارتينيز، وعلى الأرجح، سيلعب المغربي نصير مزراوي كظهير جناح في مباراة اليوم.

ويبدأ الثلاثي برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي وكوبي مايني في الوسط، فيما يجلس كاسيميرو، هاري ماجواير وجوشوا زيركزي على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، أماد ديالو.

ويطمح مانشستر يونايتد للتقدم في جدول الترتيب، في ظل احتلاله المركز 15 برصيد 23 نقطة، فيما يأمل ساوثهامبتون في تحسين وضعه، نظرا لاحتلاله مؤخرة الجدول برصيد 6 نقاط.

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