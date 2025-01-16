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رياضة

مانشستر يونايتد يتأخر أمام ساوثهامبتون 0/1 في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وساوثهامبتون،
مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل مانويل أوجارتي، لاعب مانشستر يونايتد، هدف ساوثهامبتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43.

ودفع المدرب البرتغالي بالمدافع الفرنسي ليني يورو إلى جوار ماتياس دي ليخت وليساندرو مارتينيز، وعلى الأرجح، سيلعب المغربي نصير مزراوي كظهير جناح في مباراة اليوم.

وبدأ الثلاثي برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي وكوبي مايني في الوسط، فيما يجلس كاسيميرو، هاري ماجواير وجوشوا زيركزي على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، أماد ديالو.

ويطمح مانشستر يونايتد للتقدم في جدول الترتيب، في ظل احتلاله المركز 15 برصيد 23 نقطة، فيما يأمل ساوثهامبتون في تحسين وضعه، نظرا لاحتلاله مؤخرة الجدول برصيد 6 نقاط.

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