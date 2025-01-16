الفنانة طروب تكشف كواليس انفصالها عن محمد جمال

قالت الفنانة طروب نجمة الستينيات: "الفنان محمد جمال كان بيحبني وبيعشقني وما كانش عايز يسيبني بس طلبت الانفصال لأن كان عندي طموحات عالية وكبيرة وعايزة أثبت نفسي لوحدي وأغني وأمثل وألحن".

سبب انفصال طروب عن محمد جمال

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” المذاع على قناة “أون”: "حسيت نفسي إني القسم المشترك معاه مش قايمة بذاتي ولما اتجوزته كنا صغيرين عمري 17 سنة وهو 27 سنة، فلما كبرت وبعد 7 سنوات زواج نضجت وبقى عندي نوع من التمرد وقلت مش عايزة الثنائي وأثبت نفسي لوحدي مع إن فيه مجازفة ومخاطرة لأننا نجحنا كدويتو وعلشان كده هو ما كانش عايز ينفصل لحد ما اقنعته بالطلاق وبعدين افترقنا وكونت روحي لوحدي وكل الأغاني عملتها لوحدي وعملت 20 فيلم وسافرت أوروبا والبلاد العربية وأمريكا الجنوبية لوحدي، كان عندي إيمان إني عندي حاجة عايزة أقدمها لوحدي وده ما أثبته".

انطلاقة طروب في بيروت

وأضافت طروب: "لما انفصلت عن محمد جمال رجعت بيروت، انطلاقتنا أنا وهو كانت من مصر، ولكن انطلاقتي أنا لوحدي كانت من لبنان، ربنا كرمني بعد الطلاق بسنة واحدة نجحت أغانيَّ ومنها أبو زيد الهلالي وقدمت الأغاني الشامية وبقى عندي جمهوري، هو تقريبا قعد 7 سنين مفيش حاجة بعدين ضربت له أغنية دخلك يا أم حمادة اعملي لي قهوة سادة".

الفنانة طروب مع منى الشاذلي، فيتو

أفلام طروب مع رشدي أباظة وإسماعيل يس

واستكملت: "أول فيلم عملته أنا ومحمد جمال اسمه "هـ 3"، كنا مع رشدي أباظة وسعاد حسني وماهر العطار، وبعدين عملت فيلم من بطولتي مع إسماعيل يس اسمه العقل والمال".

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