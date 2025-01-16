الفنانة طروب تهاجم نانسي عجرم بسبب أغنية "شيناناي"

قالت الفنانة طروب:"أنا من لحنت كل أغانيا ومنها شيناناي وصبابين الشاي، لإني في الأصل ملحنة، وألحاني، مسقط رأسي دمشق، ولكن أبويا أردني وبعد ولادي أمي أخدتني له علطول، وبقيت طفولتي لحد 5 سنوات في عمان، ثم عدت إلي سوريا".



دويتو جمال وطروب

ولفتت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” المذاع على قناة “أون”: “لما اتجوزت الفنان محمد جمال وبعدها كونا دويتو جمال وطروب، بعدها جئنا على مصر وانطلقت في شهرتي"

مشكلة طروب مع نانسي عجرم

وعن غناء نانسي عجرم اغنيتها الشهيرة "شيناناي ناي"، علقت:"أعتب على الفنانين اللى بياخدوا أغانيا على الأقل يقولوا اسم الفنان اللى بيغنيها أو لحنه أو هي بتاعت مين وده اللى كنت انتظره، هي اخدت الأغنية وغيرت التوزيع، فطالما هي أخدت الأغنية فهي عارفة أكيد ناجحة".

الفنانة طروب مع منى الشاذلي، فيتو



وتابعت:"أغنية شيناناي ناي ممكن يكون نانسي عجرم اخدتها من ناحية انها من أغاني التراث بس هي أغنيتي ومن ألحاني".



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