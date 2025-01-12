الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نجمة الستينيات الفنانة طروب ضيفة "معكم منى الشاذلي"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تحل نجمة الستينيات الفنانة طروب ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".

وخلال اللقاء تستعيد طروب التي قدمت أعمالا سينمائية وأغاني ما زالت محفورة في الأذهان، ذكرياتها مع عمالقة الفن في فترة الستينات، وتكشف لأول مرة تفاصيل رفضها الزواج من  فريد الأطرش، وسر غضب الأطرش من رفضها والقطيعة التي استمرت بينهما لسنوات قبل أن تحدث مصالحة بينهما ويلحن لها من جديد بعض أغانيها.

تتحدث طروب  صاحبة أغنية (يا ستى يا ختيارة) التى غنت ما يقرب ١٠٠ اغنية وشاركت فى ٣٠ فيلم سينمائى طوال مسيرتها الفنية عن كواليس حفلاتها التي كانت ترفع دائما شعار “كامل العدد” في مصر وعدد من الدول العربية.

 

سر استقرارها في مصر 

وتكشف طروب عن سر استقرارها في مصر، حتى بعد قرار اعتزالها، وكيف تعيش حياتها الآن بعيدًا عن الأضواء.

يذكر أن الفنانة طروب كانت من ألمع الأسماء في فترة الستينيات، وتعاملت خلال مشوارها مع ألمع الأسماء في مجال السينما والموسيقى.

 

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طروب الفنانة طروب منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى

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