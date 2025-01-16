الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

رسالة شكر وطلب مهم، تفاصيل الاتصال الأخير بين وزيري خارجية أمريكا ومصر

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأمريكى، فيتو

تلقى  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول اتفاق تبادل الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

الدور المحوري الذي اضطلع به رئيس الجمهورية للتوصل إلى الاتفاق

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال بالدور المحوري الذي اضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل إلى الاتفاق، وأعرب عن تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لدعم جهود الوساطة، بما أسهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، شدد بدر عبد العاطي،على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكد على ضرورة احترام كافة الأطراف لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. 

 

نفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة

كما أشار، إلى أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وتضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتأهيل بنيته التحتية ونظم الرعاية الصحية.

في ختام الاتصال، أعرب وزير الخارجية، عن تقديره للتعاون مع نظيره الأمريكى أنتوني بلينكن، خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق مع قرب انتهاء فترة ولاية الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس جو بايدن.

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