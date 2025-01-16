الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكى: شكرا مصر وقطر

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: نتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد.

بلينكن يتوقع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد

وأضاف بلينكن: "هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار"، موجها الشكر لـ مصر وقطر، للعمل مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

بلينكن يوجه الشكر لمصر وقطر 

وتابع بلينكن: علينا وضع خطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في غزة ما بعد الحرب، وعندما جاء الرئيس بايدن إلى السلطة حاول أعداؤنا تحدي مكانتنا في العالم.

وأكد بلينكن أن دمج الاحتلال الإسرائيلي بشكل طبيعي في المنطقة يتطلب أولا إنهاء الحرب في غزة"، مشيرا إلى أنه عندما تعرضت دولة الاحتلال لهجوم لم تكن أمريكا وحدها التي دافعت عنها بل هناك بلدان في المنطقة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة اتفاق وقف اطلاق النار مصر قطر

مواد متعلقة

80 مليار دولار ويستمر حتى عام 2040، تقرير دولي عن كلفة إعمار غزة

مدبولي: مصر جاهزة لتقديم كل الدعم اللوجيستي للأشقاء في غزة

أمير قطر: نأمل أن يسهم وقف إطلاق النار بغزة في مرحلة جديدة لا تهمش القضية العادلة
ads

الأكثر قراءة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

الهلال يسحق الفتح 0/9 ويتربع على صدارة الدوري السعودي (فيديو)

جروس: متفاجئ من أنباء قطع إعارة زياد كمال، وأشركت الجزيري أمام الحدود لهذا السبب

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

4354 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 16 يناير 2025

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية اليهود في المنام وعلاقتها بتدبير المكائد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية