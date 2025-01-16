الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من مكتب بن غفير على أنباء استقالته من حكومة الاحتلال

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

قال مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي،  إيتمار بن غفير، تعليقا على أنباء استقالته من الحكومة الاحتلال، "إن رئيس فريق بنيامين نتنياهو يكذب بخصوص استقالة بن غفير".

وجاء ذلك بعدما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير يعتزم الاستقالة من الحكومة.

بن غفير سيستقيل 

ومنذ بداية المفاوضات، انتقد بن غفير وسومتريتش صفقة الأسرى، واشترطوا استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويتخوف نتنياهو من أن استقالة بن غفير وسومتريتش الأمر الذي يترتب عليه سقوط حكومة اليمين المتطرف التي يقودها، وهو ما سيترتب عليه تعرضه للمحاكمة.

 

قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم الخميس: "إنه تلقى رسالة مفادها أنه تم التغلب على جميع العقبات وأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمضي قدما".

حل جميع الخلافات النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة 

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس في تقرير له اليوم الخميس، عن مسئول أمريكي قوله:" إن الخلافات النهائية حول صفقة غزة تم حلها".

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس: "إن هناك فريقا إسرائيليا في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن".

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بن غفير نتنياهو صفقة الأسرى غزة

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