بن غفير عن صفقة وقف إطلاق النار: نرفضها كونها بمثابة استسلام لحماس

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن حزبه منع التوصل إلى صفقة رهائن في مناسبات عديدة، واصفا الصفقة بأنها "استسلام لحماس".

بن غفير: لم نعد نحتفظ بتوازن بعد الصفقة

وفي منشور على منصة "إكس" كتب بن غفير: "في العام الماضي، نجحنا من خلال قوتنا السياسية في منع هذه الصفقة من المضي قدما، مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين انضمت "عناصر إضافية إلى الحكومة وهي الآن تدعم الاتفاق، ولم نعد نحتفظ بتوازن القوى.

وفي إطار دعوته لوزير المالية بتسلئيل سموتريش لمغادرة الحكومة إذا تمت الموافقة على صفقة الرهائن، قال بن غفير: "الصفقة الناشئة هي استسلام لحماس، أدعو زميلي الوزير بتسلئيل سموتريش إلى الانضمام إلي والتعاون في معارضة اتفاق الاستسلام مع حماس".

خطة لمنع صفقة وقف إطلاق النار

وادعي: "عوتسما يهوديت وحده لا يملك القدرة على عرقلة الصفقة. أقترح أن نذهب معا إلى رئيس الوزراء ونبلغه أنه إذا وافق على الصفقة سنستقيل من الحكومة"، مشددا على أنه "حتى لو انتهى بنا الأمر في المعارضة، فلن نسقط رئيس الوزراء".

ولفت إلى أن "هذا التعاون هو وسيلتنا الوحيدة لمنع صفقة الاستسلام، ولوقف هذا الاتفاق الرهيب، ولضمان ألا يذهب مقتل مئات الجنود هباء".

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