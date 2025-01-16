الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

تحقيقات موسعة مع القائمين على إدارة صفحات تروج لتبني الأطفال الأيتام

تحقيقات مع القائمين
تحقيقات مع القائمين على إدارة صفحات تروج لتبني الأطفال، فيتو

أمرت النيابة العامة، بفتح تحقيقات موسعة مع القائمين على إدارة 9 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لتبني الأطفال الأيتام.

كانت المتابعة الأمنية رصدت وجود 9 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تروج لتبني الأطفال الأيتام.

بالفحص تبين أن غالبية ما ورد بالصفحات؛ جاء في إطار الحيل التي يلجأ لها ضعاف النفوس للاحتيال على المواطنين، مستغلين إعراب البعض منهم عن رغبتهم فى تبني الأطفال الأيتام.

تم ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض على النيابة العامة. 

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