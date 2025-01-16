الخميس 16 يناير 2025
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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بطنطا

ضبط تشكيل عصابي تخصص
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية في طنطا

تمكنت وحدة مباحث قسم أول طنطا بقيادة الرائد أحمد الكفراوي من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين متخصصين في سرقة الدراجات البخارية حيث تم العثور بحوزتهما على 15 دراجة نارية تمهيدًا لتقطيعها وبيعها كخردة.

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وذلك في إطار التعاون الأمني بين مديرية أمن الغربية ومباحث مركز طنطا، وردت معلومات تفيد بأن محمد أحمد “27 عامًا” ووائل محمد “34 عامًا” عاطلين، يقومان بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالإكراه. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين.

وفي أحد الأكمنة، تم ضبط المتهمين أثناء قيادتهما دراجة نارية مسروقة بالطريق الفرعي “طنطا -صناديد” وبحوزتهما ثلاثة أسلحة بيضاء واعترف المتهمان بارتكاب السرقة والعديد من الوقائع المماثلة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأكدت السلطات أن التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا التشكيل العصابي.

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