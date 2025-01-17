الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل شاب في السلام

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم بقتل شاب عشريني فى أحد الشوارع بـمدينة السلام.

 

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة شاب عشريني مقتولًا وملقاة على أحد الشوارع بـمدينة السلام، لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

 

العثور على جثة شاب بالسلام

تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عشريني يدعى محمود، مصابًا بطعنة نافذة في القلب، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب رفض المجني عليه زواج المتهم من ابنة خاله لسوء سلوكه.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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