المعمل الجنائي يكشف سبب حريق شقة في السلام وإصابة شخص

تسلمت نيابة السلام تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل شقة في مساكن العبد بدائرة قسم شرطة السلام، وتبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

وكشف التقرير الطبي لشخص أصيب بحالة اختناق خلال نشوب الحريق أنه لا توجد أي إصابات سوى الاختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصاب وخرج من المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة مساكن العبد في منطقة النهضة بالسلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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