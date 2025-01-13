الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل ابنته في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات،بتهمة قتل ابنته  بالخطأ نتيجة ضرب وتعذيب الطفلة في السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا عاطل ضرب ابنته بسبب بكائها المتكرر، في أنحاء جسدها محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،والتي تسببت في  وفاتها.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من المستشفي العام يفيد باستقبالها جثة طفلة متوفية نتيجة تعرضها للضرب المتكرر.

وباجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة قسم شرطة السلام

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