الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد منير يوجه رسالة دعم للشعب الفلسطيني بعد وقف إطلاق النار: "إلى فرحتكم أُضيف فرحتي"

محمد منير، فيتو
محمد منير، فيتو

وجه الفنان محمد منير رسالة محبة إلى الشعب الفلسطيني الأبي بعد قرار وقف إطلاق النار.

 

وكتب الكينج في تدوينة له عبر حسابه على موقع “إكس”: إلى كل فلسطيني حرّ… إلى فرحتكم أُضيف فرحتي".

 

وعبر أطفال فلسطين في قطاع غزة الصامد، عن فرحتهم بعد الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره على أمل أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من الصغار.


وظل أطفال فلسطين يصرخون ويكبرون فرحًا، والدموع تنهمر من عيونهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول فرحة لا توصف لأطفال غزة وهم يصرخون على أمل أن يحيوا طفولتهم كغيرهم من الصغار في العالم.

 

كما أظهر مقطع فيديو لاحتفالات طواقم الإسعاف في قطاع غزة بإعلان وقف الحرب.

 

واحتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمت الأفراح الشوارع والميادين الرئيسية، ومراكز الإيواء وخيام النازحين، وتعالى الغزيون على أوجاعهم وأحزانهم وصدحت حناجرهم بالتكبير، وبالهتافات والشعارات الوطنية.

 

 

وشاركت "كتائب القسام" في الاحتفالات وحمل المواطنون الأعلام الفلسطينية، وهم يعانقون بعضهم ويلتقطون صورًا تذكارية.

 

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غزة فلسطين محمد منير الاحتلال الصهيوني

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