الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دب يقتحم منزل مدرب مونتيري المكسيكي

ديميلكيس
ديميلكيس

فوجئ الأرجنتيني مارتن ديميكليس مدرب مونتيري المكسيكي، وأسرته بدخول دب إلى المنزل في مدينة مونتيري شمالي المكسيك، حيث يعيشون، لكنه لم يمثل أي خطر عليهم وغادر مسرعًا.

دب يقتحم منزل مدرب مونتيري

ونشرت إيفانجلينا أندرسون زوجة ديميكليس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن لحظة إدراك العائلة وجود الدب داخل المنزل، ثم شعور بالهلع وفراره من المكان على الفور.


ومن المعتاد رؤية الدببة في مونتيري  حيث يقدر وجود 700 دبًّا تعيش في البلدة.

كان ديميكليس قد وصل الصيف الماضي إلى مونتيري لتدريب الفريق وقاده نحو نهائي بطولة الدوري مرحلة الذهاب (أبرتورا) رغم أنه خسر أمام أمريكا 3-2 بعد الهزيمة في مباراة الذهاب ثم التعادل في لقاء الإياب بملعبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة الدوري المكسيكي المكسيك مونتيري المكسيكي مونتيري مدينة مونتيري

مواد متعلقة

في بيان رسمي، رابطة الليجا تكشف موقف قيد لاعب برشلونة

الأسوأ في تاريخ النادي، مانشستر يونايتد يتورط في رقم سلبي بعام 2024

بقيادة نجم لشبونة، اللاعبين الأكثر تهديفًا في عام 2024

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

صراخ وفزع وهروب للملاجئ، شاهد لحظة ضرب تل أبيب بالصواريخ

يصل لـ 4.5 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

وزارة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4% خلال 2024-2025

وثائق بريطانية سرية تكشف معلومات حساسة لأول مرة بشأن غزو العراق

منوعات

المزيد

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 31-12-2024

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية