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ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

ارتفع عدد ضحايا تناول مشروب كحولي مغشوش في تركيا إلى 19 شخصا خلال 48 ساعة.

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا

 

وذكرت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن 19 شخصا قضوا خلال 48 ساعة في إسطنبول بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا، فيما أشارت الحصيلة التي نشرت الثلاثاء إلى وفاة 11 شخصا في غضون 24 ساعة بحسب الوكالة.

وأضافت أن 43 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الصحة.

وكانت وكالة الأناضول قد أوردت في وقت سابق أن "38 شخصا، بينهم 26 أجنبيا، نقلوا إلى عدة مستشفيات في المدينة بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا،وقضى من بينهم 11 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وفي العام 2024، أصيب 110 أشخاص بعارض صحي بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في إسطنبول، وتوفي 48 منهم، وفق ما ذكرت بلدية إسطنبول على "إكس".

الكحول المغشوش في تركيا

ويُشتبه في أن الكحول مغشوش بالميثانول، وغالبا ما يضاف الميثانول إلى المشروبات الكحولية غير القانونية لزيادة فاعليتها، وقد يؤدي الميثانول إلى فقدان البصر وتلف الكبد والوفاة.

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