جوميز يتصدر التريند بعد خسارته الساحقة من الهلال 0/9 وسخرية من الجماهير

تصدر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والحالي لفريق الفتح السعودي، التريند بمنصة "إكس " بعد الهزيمة القاسية أمام الهلال بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وانهالت التعليقات الساخرة عبر منصة إكس ورواد السوشيال ميديا في مصر والسعودية بعد الهزيمة الثقيلة للمدرب البرتغالي.

وسخرت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس من محبي نادي الزمالك من جوميز وكانت أبرزها؛ “خلي الفلوس تنفعك”.

وآخرون أكدوا أن الفتح سيعلن خلال ساعات إقالة جوميز.

يذكر أن جوميز وضع نادي الزمالك في ورطة عندنا طلب فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض منذ أيام من أجل التعاقد مع الفتح السعودي ليتعرض لهزيمتين مع الفريق السعودي ويقبع في المركز الأخير في ترتيب دوري روشن.

وحقق نادي الهلال، فوزا كبيرا أمام الفتح بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

يذكر أن المدير الفني لنادي الفتح، جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق.

وأحرز هدف الهلال الأول كوليبالي في الدقيقة 20.

وأضاف رينان لودي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 39.

وجاء الهدف الثالث عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45+3.

وأحرز سافيتش الهدف الرابع للهلال عن في الدقيقة 45+6.

وألغى الحكم هدف الفتح السعودي بداعي التسلل.

وأضاف ماركوس ليوناردو الهدفين الخامس والسادس للهلال في الدقيقتين 54 و65.

كما أضاف عبد الله الحمدان الهدف السابع في الدقيقة 86.

واحرز مالكوم هدف الهلال الثامن في الدقيقة 90+5.

وأحرز أحمد الجليدان في مرماه ليختتم مهرجان أهداف الهلال بهدف تاسع في الدقيقة 90+6.

تشكيل الهلال أمام الفتح

تشكيل الفتح أمام الهلال

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الهلال والفتح في الدوري السعودي اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يعاني فريق الفتح في قاع جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط من 15 مباراة.

الهلال دخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه الكبير على العروبة 5-0 في آخر جولة، ليصل إلى الانتصار 13 في 15 مباراة، إلى جانب تعادل واحد وخسارة واحدة كانت أمام الخليج في 23 نوفمبر الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في الدوري منذ أكثر من عام.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الفتح بقيادة جوميز من 11 هزائم في 15 مباراة، حيث حقق فوز واحد وثلاثة تعادلات، إضافة إلى خسارته خمس مباريات من أصل ست خارج أرضه، مما يجعله يمتلك أسوأ سجل خارج ملعبه في الدوري.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الهلال



وغاب عن الهلال في هذه المباراة نيمار بسبب استمرار مرحلة التعافي، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وسالم الدوسري المصابين في الرباط الصليبي والعضلات على التوالي.

وسيغيب أيضًا الصربي ألكسندر ميتروفيتش للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة كأس الملك أمام الاتحاد، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

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