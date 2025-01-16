الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيتو
ads

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حاليًا، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم".

وأكمل مدبولي: "وجود شركة 'جيلي' في مصر يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماع رئيس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي في اجتماع الحكومة: الجهود المصرية لعبت دورًا مهمًّا في التوصل لاتفاق غزة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدًا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي
ads

الأكثر قراءة

تقارير عالمية: صفقة مرموش تم حسمها بعد اتفاق مانشستر سيتي مع فرانكفورت

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يستهدف أسيرة إسرائيلية

7 صور ترصد زيارة السيسي لأبو ظبي ولقاء بن زايد

الزمالك يتقدم على حرس الحدود 3-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور)

منوعات

المزيد

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اليهود في المنام وعلاقتها بتدبير المكائد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية