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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يسحق الفتح برباعية بالشوط الأول (فيديو)

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

تقدم  فريق الهلال، أمام الفتح بأربعة أهداف دون رد بالشوط الأول ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وأحرز هدف الهلال الأول كوليبالي في الدقيقة 20.

 

وأضاف رينان لودي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 39.

 

 

وجاء الهدف الثالث عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45+3.

وأحرز سافيتش الهدف الرابع للهلال عن في الدقيقة 45+6.

 

 وألغى الحكم هدف الفتح السعودي بداعي التسلل.

تشكيل الهلال أمام الفتح

تشكيل الفتح أمام الهلال 

 

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الهلال والفتح في الدوري السعودي اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يعاني فريق الفتح في قاع جدول المسابقة برصيد 6 نقاط فقط من 14 مباراة، مما يضعه بعيد عن منطقة الأمان بفارق 6 نقاط.

ويدخل الهلال المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه الكبير على العروبة 5-0 في آخر جولة، ليصل إلى الانتصار الـ12 في 14 مباراة، إلى جانب تعادل واحد وخسارة واحدة كانت أمام الخليج في 23 نوفمبر الماضي، وهي الهزيمة الوحيدة للفريق في الدوري منذ أكثر من عام.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الفتح بقيادة جوميز من 10 هزائم في 14 مباراة، حيث حقق فوز واحد وثلاثة تعادلات، إضافة إلى خسارته خمس مباريات من أصل ست خارج أرضه، مما يجعله يمتلك أسوأ سجل خارج ملعبه في الدوري.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الهلال


يغيب عن الهلال في هذه المباراة نيمار بسبب استمرار مرحلة التعافي، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وسالم الدوسري المصابين في الرباط الصليبي والعضلات على التوالي.

وسيغيب أيضًا الصربي ألكسندر ميتروفيتش للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة كأس الملك أمام الاتحاد، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

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