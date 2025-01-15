شروط الالتحاق بوظيفة مهندس كهرباء بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لشغل وظيفتي مهندس كهرباء “۱ فرد ميكانيكا” - ۱فرد للعمل بمحطة الغردقة"، وذلك عن طريق التعاقد بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:-

الشروط المطلوبة: -

بكالوريوس هندسة أو ما يعادله في التخصص المطلوب بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

إجادة الحاسب الآلي.

قبول العمل بنظام النوبات.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

ذكور فقط.

شروط عامة:-

السن لا يزيد عن ۳۰ عامًا عند بداية قبول الطلبات.

يقتصر التقديم على أبناء محافظة البحر الأحمر على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية (البطاقة سارية).

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

إستيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها..

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو

وذلك خلال الفترة من ٢٤ / ٢٠٢٥/١ حتى ٣ / ٢ / ٢٠٢٥.

على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة وهي:-

بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة القيد بنقابة المهندسين

- المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة).

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري).

- السيرة الذاتية (cv).

دمغة بقيمة (١٠٥) قرشًا + طابع الشهيد.

۲ صورة شخصية

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة.

لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه وتقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكتروني والإيميل خاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني.

لن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.